Porta a porta, un lettore: "Lettera alla Sea-s sulle isole ecologiche"

Buongiorno, mi risulta, come leggo nel regolamento distribuito, che nel centro storico, sono attive le isole ecologiche con i relativi cassettoni ad apertura con chiavetta.

Vi chiedo come mai ai negozianti di corso Italia sono stati distribuiti bidoni e mastelli disincentivando in tal modo l' uso dei cassettoni intelligenti. I suddetti negozianti non solo usano bidoni e mastelli ma riversano su marciapiede e parte della strada sacchi di vario genere e contenuto.

Dopo le ore 20 corso Italia si presenta cone una discarica a cielo aperto in uno stato di degrado che conferisce una immagine negativa a turisti e savonesi che passeggiano di sera in quello che puo' essere definito il "salotto dei savonesi".

Ripeto la domanda: perche' sono stati distribuiti bidoni e mastelli non previsti per il Centro Storico? Perche' non si interviene ad impedire l'accumulo in strada di sacchi di vario genere e contenuto?

Attendo cortese riscontro.

Maurizio