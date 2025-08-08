 / Eventi

Albenga si prepara per il “Ferragosto al mare”: tre serate di musica e divertimento in piazza De Andrè

Albenga si prepara a celebrare Ferragosto con un programma che unisce musica live, karaoke, dj set e buon cibo. Dal 13 al 15 agosto, Piazza De André diventa il cuore pulsante dell’estate ingauna, pronta ad accogliere residenti e turisti per tre serate indimenticabili.

Mercoledì 13 agosto – ore 21.00
Concerto della band "Stavolta mia moglie mi manda a funk"
Groove irresistibile, energia pura e tanto divertimento per BastaPocob Odv.

Giovedì 14 agosto – ore 20.00
Karaoke itinerante con Giacomo Aicardi
Scalda la voce e sali sul palco! Giacomo Aicardi porta il suo karaoke itinerante tra la gente, accompagnato da un coinvolgente DJ set e una selezione di street food per tutti i gusti. Una serata per cantare, ballare e gustare l’estate.

Venerdì 15 agosto – ore 21.00
Concerto dei Piano B
La band Piano B arriva ad Albenga con il suo sound originale e coinvolgente. Un mix di pop, rock e vibrazioni estive per una serata che promette emozioni e ritmo sotto le stelle.

Ingresso libero. Food & drink disponibili ogni sera.

