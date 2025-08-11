Stella Gameragna, per la rassegna “Musica e Cultura” si esibisce il duo “Gipsy Friends”

Sabato 16 Agosto, alle 21, nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina d'Alessandria in Stella Gameragna, si terrà il terzo ed ultimo appuntamento della 16esima edizione della stagione "Musica &' Cultura". A esibirsi sarà il prestigioso duo chitarristico "Gipsy Friends", composto da Federico Briasco e Giulio Granero, che offrirà al pubblico un viaggio straordinario nel mondo della musica swing, attraverso la storia dei suoi artisti più rappresentativi, dal titolo: "Django e dintorni".

Protagonista assoluta sarà la chitarra ed i grandi autori che da Django Reinhardt in poi - da questo il titolo dell'evento - hanno segnato il periodo d'oro di questo stile musicale. Da Django a Jones, da Simons a Gershwin il duo proporrà un percorso unico, a ritmo di swing, dove battere il piede sarà obbligatorio!

Federico Briasco è nato a Savona e si è diplomato con il massimo dei voti e la Lode presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova sotto la guida del padre Pino Briasco. In seguito si è perfezionato con il concertista internazionale Guillermo Fierens. Ha ottenuto il primo premio a numerosi concorsi, tra i quali spicca il prestigioso Concorso Internazionale “M. Piccaluga” di Alessandria (1994). Tiene regolarmente attività concertistica sia in qualità di solista, sia in formazioni da camera. Dal 1992 è docente di chitarra presso l’Istituto Comprensivo “N. Mandela” di Varazze – Celle Ligure (SV).

Giulio Granero ha iniziato lo studio della chitarra con il maestro Maurizio Ghio presso la scuola media ad indirizzo musicale di Finale Ligure. Si è poi perfezionato con il maestro Federico Briasco con il quale si esibisce regolarmente dal 2021 in repertorio classico e moderno. Ha ottenuto il primo premio al concorso di Albenga (SV) nel 2017 e nel 2019. Nel 2022 si è diplomato al Liceo Classico “O. Grassi” con il massimo dei voti e la Lode. Sta frequentando la Facoltà di Matematica presso l’Università di Genova.

La stagione "Musica &' Cultura" è promossa dalle parrocchie di Stella unitamente alla confraternita dei SS. Sebastiano e Rocco di Stella Gameragna e ha il patrocinio della Diocesi di Savona - Noli, del Comune di Stella e dell'Associazione Antichi Organi Italiani.

Ingresso libero.