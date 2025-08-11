 / Eventi

Stella Gameragna, per la rassegna “Musica e Cultura” si esibisce il duo “Gipsy Friends”

È composto da Federico Briasco e Giulio Granero

Sabato 16 Agosto, alle 21, nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina d'Alessandria in Stella Gameragna, si terrà il terzo ed ultimo appuntamento della 16esima edizione della stagione "Musica &' Cultura". A esibirsi sarà il prestigioso duo chitarristico "Gipsy Friends", composto da Federico Briasco e Giulio Granero, che offrirà al pubblico un viaggio straordinario nel mondo della musica swing, attraverso la storia dei suoi artisti più rappresentativi, dal titolo: "Django e dintorni".

Protagonista assoluta sarà la chitarra ed i grandi autori che da Django Reinhardt in poi - da questo il titolo dell'evento - hanno segnato il periodo d'oro di questo stile musicale. Da Django a Jones, da Simons a Gershwin il duo proporrà un percorso unico, a ritmo di swing, dove battere il piede sarà obbligatorio!

Federico Briasco è nato a Savona e si è diplomato con il massimo dei voti e la Lode presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova sotto la guida del padre Pino Briasco. In seguito si è perfezionato con il concertista internazionale Guillermo Fierens. Ha ottenuto il primo premio a numerosi concorsi, tra i quali spicca il prestigioso Concorso Internazionale “M. Piccaluga” di Alessandria (1994). Tiene regolarmente attività concertistica sia in qualità di solista, sia in formazioni da camera. Dal 1992 è docente di chitarra presso l’Istituto Comprensivo “N. Mandela” di Varazze – Celle Ligure (SV).

Giulio Granero ha iniziato lo studio della chitarra con il maestro Maurizio Ghio presso la scuola media ad indirizzo musicale di Finale Ligure. Si è poi perfezionato con il maestro Federico Briasco con il quale si esibisce regolarmente dal 2021 in repertorio classico e moderno. Ha ottenuto il primo premio al concorso di Albenga (SV) nel 2017 e nel 2019. Nel 2022 si è diplomato al Liceo Classico “O. Grassi” con il massimo dei voti e la Lode. Sta frequentando la Facoltà di Matematica presso l’Università di Genova.

La stagione "Musica &' Cultura" è promossa dalle parrocchie di Stella unitamente alla confraternita dei SS. Sebastiano e Rocco di Stella Gameragna e ha il patrocinio della Diocesi di Savona - Noli, del Comune di Stella e dell'Associazione Antichi Organi Italiani.

Ingresso libero.

Redazione

