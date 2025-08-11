 / Solidarietà

Solidarietà | 11 agosto 2025, 19:08

La Life Support sbarca a Savona. Nell'accoglienza non solo saluti, ma anche l'impegno dei volontari

Tra di loro, sulle banchine del porto savonese, cittadini che, lontano dai riflettori, si impegnano tra corsi di lingua, progetti di inclusione e multiculturalità

Non solo bandiere, un grande striscione con su scritto "benvenuti". Ad accogliere ieri sulle banchine del porto di Savona i 146 migranti giunti nella Città della Torretta con la Life Support, nave di ricerca e soccorso di Emergency, c'era un comitato fatto di volti, mani e tempo dedicato.

Cittadini che, lontano dai riflettori, si impegnano ogni giorno nell’accoglienza. Alcuni organizzano corsi di italiano, altri lavorano a progetti di inclusione e multiculturalità, altri ancora seguono percorsi di inserimento e sostegno concreto. Un modo per ricordare che, come dice chi era presente, «restare umani» significa anche tirarsi su le maniche e dedicare tempo a chi arriva in difficoltà.

A bordo della nave migranti soccorsi in tre diverse operazioni, recuperati da imbarcazioni precarie e prive di giubbotti salvagente. Tra loro anche donne – di cui una in dolce attesa – e una ventina di minori non accompagnati. Una decina di loro resterà nel Savonese, per la precisione a Finale Ligure; altri saranno smistati tra Imperia e Genova.

Dopo i controlli sanitari, che hanno rilevato in alcuni dei passeggeri la scabbia, dando immediatamente e a bordo il via alle cure, questa mattina i passeggeri sono stati trasferiti nei centri di accoglienza e smistamento.

Quello della Life Support è il secondo sbarco umanitario nel porto savonese dopo quello della Ocean Viking a fine giugno. Anche in questa occasione, accanto alle procedure ufficiali, c’è stata una comunità pronta a dare il benvenuto e a garantire che l’accoglienza non finisca al momento dello sbarco.

Mattia Pastorino

