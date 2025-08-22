Loano, fulmine colpisce un albero in corso Europa

Un fulmine ha colpito nella notte un albero in corso Europa, a Loano, provocando seri danni al tronco e rischiando di innescare un incendio che avrebbe potuto propagarsi rapidamente. Fortunatamente l’episodio non ha avuto conseguenze per le persone né ha causato danni a veicoli o abitazioni circostanti.

L’impatto della scarica elettrica ha infatti lesionato in modo evidente la pianta, che presentava rami bruciati e fogliame secco. Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta sul posto per mettere in sicurezza l’area: i pompieri hanno provveduto a tagliare il tronco compromesso ed eliminare i rami pericolanti, evitando così ulteriori rischi per la viabilità e per i passanti.

Il fulmine ha colpito all’altezza del civico 38, in un tratto caratterizzato da una fila di alberi che costeggia i parcheggi lungo la via acciottolata loanese. L’intervento si è reso necessario anche per consentire la regolare circolazione e per garantire la sicurezza di auto e scooter in sosta e dei pedoni che quotidianamente transitano in quella zona.