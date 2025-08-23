Porta a Porta a Savona: "Nessuno contesta la necessità di differenziare i rifiuti, si contesta il metodo discriminatorio adottato da Sea-S"

Riceviamo e pubblichiamo:
Spett.referente regionale GCR (gestione corretta rifiuti), avevo proprio bisogno di un'esperta che mi facesse una filippica su come differenziare i rifiuti.
Nessuno contesta la necessità di differenziare i rifiuti, si contesta il metodo discriminatorio adottato da questa società (Sea-S) a mio avviso di incompetenti ed improvvisatori, che nonostante i disastrosi risultati visibili a chiunque non stia seduto in ufficio, continua ad autoincensarsi. Cartellino rosso dall'Ad in giù. Un ringraziamento invece agli operatori ecologici che fanno del loro meglio per supplire all'incapacità organizzativa.
Le porgo i miei più cordiali saluti, e, se le capita di passare per Savona, mi contatti. Sarò lieto di offrirle da bere in centro, previo slalom tra i sacchetti della spazzatura lasciati fuori dai negozi.
Sergio Simonetti