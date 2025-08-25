Furti e danneggiamenti in tre locali della Darsena, denunciato un 31enne senza fissa dimora

La Polizia di Stato ha denunciato, in stato di libertà, un trentunenne italiano, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato e danneggiamento.

L’uomo, a seguito di indagini e accertamenti tecnici da parte dei poliziotti della Squadra Mobile, è stato individuato come autore di furti e danneggiamenti continuati commessi nella notte del 18 luglio scorso ai danni di tre attività commerciali della Darsena di Savona.

L’identificazione del responsabile è stata possibile grazie al personale delle Volanti che, durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, lo aveva fermato e identificato quella stessa notte nei pressi della Darsena. Inoltre, l’analisi delle immagini della videosorveglianza della zona ha permesso di riconoscerlo mentre manometteva il sistema di allarme dei locali, danneggiava la porta d’ingresso utilizzando un blocco di cemento raccolto da terra e si introduceva all’interno, uscendo da uno di questi con alcune bottiglie di alcolici.

La Questura sottolinea l’importanza dell’attività di controllo del territorio: pur essendo impossibile coprire contemporaneamente tutta l’area, in questo caso il controllo del soggetto, effettuato circa un’ora prima all’inizio di via Paleocapa, si è rivelato fondamentale. Il personale operante, una volta visionate le telecamere, lo ha immediatamente riconosciuto con certezza. L’uomo è stato quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria.

"La Squadra Mobile ha già identificato gli autori del danneggiamento del locale Alkemist, avvenuto pochi giorni fa in Darsena, nei confronti dei quali a breve verrà inoltrata un’informativa di reato all’Autorità Giudiziaria competente", fanno sapere sempre dalla Questura di Savona.