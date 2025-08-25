Millesimo, incidente tra moto sulla Sp 51: due feriti al San Paolo

Poco dopo mezzogiorno di oggi i soccorsi sono stati mobilitati per un incidente stradale lungo la Sp 51, nel comune di Millesimo, all’altezza del bivio per Osiglia. Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto due moto.

Sul posto sono intervenuti la Croce Verde di Murialdo, l’auto infermieristica India e le forze dell’ordine per garantire assistenza e sicurezza.

Due persone sono rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona: una in codice giallo, con un trauma evidente a un polso, e l’altra in codice verde.