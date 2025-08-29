Nuova differenziata a Savona, un cittadino: "Ok il poco senso civico, ma va ammesso anche il caos organizzativo"

Riceviamo e pubblichiamo queste considerazioni da un lettore savonese sul nuovo sistema di raccolta differenziata nel capoluogo.

"Buongiorno direttore: condivido appieno le considerazioni della lettrice in merito al fatto che ci sia sempre stata poca attenzione e rispetto delle regole nel differenziare i rifiuti da parte di una consistente parte dei savonesi: se si è scelto forzatamente di passare alla raccolta porta a porta il motivo è esclusivamente da ricercarsi nel fatto che, a causa di tali comportamenti, i requisiti minimi di differenziazione non sono stati mai neanche lontanamente avvicinati.

Detto questo non possiamo nasconderci che in molte parti della città il mancato rispetto dei ritiri previsti dal calendario consegnato da Sea-s crei disagi e sia, almeno in parte, causa della presenza al di fuori dei giorni di calendario previsti di mastelli e di sacchi gialli non ritirati.

Un plauso agli operatori di Sea-s che si stanno sobbarcando turni di lavoro massacranti, per sopperire alle carenze organizzative dell'azienda.

Io non ho idea di dove abiti la signora che era pienamente soddisfatta del servizio, ma nel momento in cui denunciamo lo scarso senso civico di parte dei cittadini, dobbiamo altrettanto chiaramente ammettere che il caos organizzativo che ha caratterizzato i primi mesi di avvio delle nuove modalità di raccolta, costituisce un alibi perfetto perché certi comportamenti incivili continuino ad essere perpetrati.

Cordialmente

Corrado Calcagno"