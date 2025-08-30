 / Porta a porta a Savona: voce ai cittadini

Porta a porta a Savona: voce ai cittadini | 30 agosto 2025, 08:49

Raccolta differenziata a Savona, un lettore: "Con più bidoni intelligenti si potrebbero risolvere le anomalie"

Segnalate criticità negli spazi dedicati ai mastelli e ai bidoni, ma anche sui tempi di ritiro

Riceviamo e pubblichiamo da un lettore savonese.

"Egregio Direttore,

innanzitutto vorrei ringraziare da parte mia e penso di molti utenti per gli spazi dedicati ai problemi dei cittadini e della città. In particolare vorrei evidenziare alcune 'anomalie' nella gestione della raccolta differenziata.

La prima riguarda i tempi impiegati dagli operatori per la raccolta di decine di mastelli. Nelle vie con piccoli condomini si possono notare schiere di mastelli a distanza di pochi metri l'una dall'altra. Perché non è stato previsto un utilizzo di cassonetti, com'era in origine, per più unità condominiali? Credo che il ritorno ai cassonetti grandi, ovviamente muniti di chiave, potrebbe risolvere in parte il problema e ridurrebbe i tempi di carico. 

Per controllare i furbetti basterebbero cassonetti con badge, e sicuramente gli altri utenti potrebbero aiutare nel controllo se, eventuali sanzioni fossero distribuite a tutti gli utenti del cassonetto, come già fatto in altri comuni.

Solidarietà agli operatori Sea-S per il lavoro che stanno svolgendo malgrado l'organizzazione molto discutibile.

Altro punto gli spazi. In quartieri come Villapiana sono stati ridotti i parcheggi per posizionare cassonetti condominiali. Via Alessandria, via Milano, via Mignone ne sono un esempio lampante, basta avere un po' d'occhio o usare un metro. Ovviamente da parte del Sindaco sarà tutto normale e irrilevante ma, nei quartieri di serie B, i parcheggi sono vitali.

Gianluca Z."

Lettera firmata

Per le tue considerazioni e riflessioni sul sistema di raccolta differenziata nel Comune di Savona, scrivi a direttore@savonanews.it

