Il Pd provinciale aderisce alla manifestazione pro Gaza: "Siamo e resteremo sempre al fianco di chi subisce ingiustizie e violenze"

Il Partito Democratico di Savona aderisce con convinzione alla manifestazione a sostegno della popolazione civile di Gaza, che si terrà sabato 6 settembre alle ore 19 in Piazza Mameli, e al corteo successivo verso la Veglia per la Pace in Piazza Sisto IV.

“Crediamo che, in un momento così drammatico, sia fondamentale alzare la voce per la pace, la giustizia e il rispetto dei diritti umani. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla sofferenza di un popolo che, da troppo tempo, paga un prezzo altissimo in termini di vite umane, dignità e speranza per il futuro – spiegano dal Pd –. Siamo e resteremo sempre al fianco di chi subisce ingiustizie e violenze. Ribadiamo con forza la nostra solidarietà al popolo palestinese. Siamo convinti che la pace e la sicurezza di tutti possano essere garantite solo attraverso il riconoscimento del diritto di israeliani e palestinesi di vivere liberi, in sicurezza, in due Stati riconosciuti e con confini chiari”.

“Condanniamo gli attentati di Hamas contro civili israeliani, su tutti quello terribile del 7 ottobre 2023, e chiediamo la liberazione degli ostaggi; condanniamo l’occupazione dei territori della Cisgiordania (spettanti, per accordi e trattati internazionali, ai palestinesi) da parte di coloni israeliani e l’atroce massacro di civili che sta portando avanti il governo israeliano nella Striscia di Gaza. Una folle strage che va fermata al più presto”.

“La città e la provincia di Savona hanno già dimostrato grande capacità di mobilitazione e solidarietà con i civili colpiti dalla guerra, in occasione della raccolta di generi alimentari della scorsa settimana. Ora siamo certi che parteciperanno numerosi alla manifestazione del 6 settembre, per solidarizzare con chi sta portando a Gaza i viveri raccolti qui (e che, nelle scorse ore, è stato oggetto di minacce da parte di uno dei ‘falchi’ del governo israeliano) e per testimoniare insieme che Savona è una città di pace, solidarietà e giustizia”, concludono dal Pd.