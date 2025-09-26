Quiliano, consegnate le borse di studio SARPOM agli studenti da “10 e lode”

Un riconoscimento al merito scolastico e un segnale di vicinanza concreta al territorio. Nella Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Spotorno Quiliano si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio SARPOM a cinque studenti che hanno superato l’esame di Stato con il massimo dei voti, 10 e lode.

A premiare i ragazzi è stata Claudia Breschi, Vicedirettore e Responsabile delle Operazioni della Raffineria, che nel suo intervento ha ricordato come «da sempre SARPOM considera essenziale investire nella cultura e nelle competenze delle future generazioni del territorio. L’integrazione con la comunità locale fa parte della visione della Raffineria e di IP Gruppo api».

Breschi ha poi sottolineato la sfida della transizione energetica, evidenziando i progetti in corso: «Oltre alla produzione di biocarburanti, è attualmente in fase di realizzazione un progetto per la produzione di idrogeno verde, che sarà operativo entro metà 2026 con il sostegno di un finanziamento PNRR della Regione Piemonte».

Rivolgendosi agli studenti premiati, il Vicedirettore ha espresso «congratulazioni per aver concluso così brillantemente un ciclo scolastico grazie al proprio impegno, a quello dei docenti e al supporto imprescindibile delle proprie famiglie», ringraziando infine la dirigente scolastica, professoressa Angela Cascio, insieme ai docenti e a tutto il personale dell’Istituto.

Alla cerimonia era presente anche Nadia Ottonello, assessore ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Quiliano, in rappresentanza delle istituzioni locali.

I diplomati premiati con la borsa di studio SARPOM sono: Annalaura Ferro (3A), Daniel Sorrenti (3A), Elisa Frumento (3B), Matilde Frumento (3C) e Irene Lanza (3C).

La giornata ha rappresentato un momento di festa e di condivisione, ma anche un’ulteriore testimonianza delle sinergie virtuose create da SARPOM con il territorio e il mondo della scuola.