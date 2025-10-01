Albenga varia il Piano Triennale delle Opere: proseguono la sistemazione del Rio Carenda e del Lungocenta Croce Bianca

Il Consiglio Comunale di Albenga ha approvato un aggiornamento del Piano delle Opere Pubbliche e del Bilancio di Previsione, alla luce delle risorse necessarie per dare esecuzione a interventi rilevanti sul territorio.

Tra le opere principali figura l’adeguamento idraulico del Rio Carenda. Il Comune ha partecipato a un bando ministeriale per ottenere un finanziamento di 2,5 milioni di euro destinato alla messa in sicurezza idraulica della zona. Si tratta di un progetto che si inserisce nel solco dei lavori già avviati sul Rio Fasceo e sulla Carendetta – il primo e il secondo lotto sono in fase di ultimazione – per un investimento complessivo superiore a 6 milioni di euro. Per quanto riguarda il Rio Carenda, l’Amministrazione ha già affidato la progettazione dell’adeguamento idraulico dell’intero asse e ha ottenuto 5 milioni di euro per un primo intervento di ampliamento della sezione idraulica. Con i nuovi fondi sarà possibile proseguire e completare la messa in sicurezza dell’area.

Un altro capitolo riguarda la sistemazione di Lungocenta Croce Bianca, con il secondo lotto dei lavori inserito nel piano per un importo complessivo di 663 mila euro, suddivisi in due tranche: una da 301 mila euro e l’altra da 361 mila euro.

Queste, ha spiegato in aula il vicesindaco Silvia Pelosi, sono soltanto alcune delle voci contenute nell’aggiornamento. Pelosi ha inoltre sottolineato l’impegno dell’amministrazione sul fronte delle scuole: ulteriori fondi sono stati stanziati per il Nido d’infanzia “R. di Ferro”, insieme a incrementi per gli oneri di urbanizzazione e altre voci di bilancio.