Festival del Disegno-Savona, al Parco della Nazioni Unite un evento per liberare la creatività

Domenica 5 ottobre l’Atelier "L’Angolo delle Arti" organizza la quarta edizione del Festival del Disegno-Savona, un evento rivolto a tutta la cittadinanza per avvicinare grandi e piccoli all’arte e alla creatività.

Dopo undici anni di presenza sul territorio savonese, l’Angolo delle Arti, con il patrocinio del Comune di Savona e in collaborazione con Fabriano, il comitato di quartiere Oltreletimbro e la cartoleria Arcoufficio, propone una giornata di laboratori e attività creative, pittoriche e manuali.

L’appuntamento è fissato a Savona per domenica 5 ottobre 2025 dalle 10 alle 18 nel Parco delle Nazioni Unite, zona S. Rita (scuole De Amicis).

A scandire la giornata ci saranno laboratori a rotazione continua, pensati per diverse fasce d’età (dai 3 anni agli adulti): disegno, collage, acquerello, pittura, modellazione di argilla, creatività genitori-figli, arteterapia, cianotipia, fumetto e calligrafia.

Accanto alle attività su prenotazione, non mancheranno spazi liberi dedicati al gioco creativo non strutturato: dal maxi foglio collettivo all’angolo “mettici la faccia”, dalle sfide di disegno alla mostra con premiazione del concorso “Angoli di arte”. A completare l’offerta, un servizio di food truck per ristorarsi tra un laboratorio e l’altro.

Il Festival è aperto a tutti: a chi ama disegnare, a chi non abbandona mai la matita, ma anche a chi è convinto di non saper disegnare… e potrebbe scoprire di sbagliarsi.