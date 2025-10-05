Dalla Germania all'Italia, il viaggio del Circolo degli Amici Offenburg/Pietra Ligure: "Un’esperienza indimenticabile"

Riceviamo e pubblichiamo il racconto, firmato da Daniel Zimmermann, del viaggio di gruppo dalla Germania all’Italia organizzato dal Circolo degli Amici Offenburg/Pietra Ligure.



L'ennesima iniziativa che si inserisce nel solco del gemellaggio che da anni unisce la città tedesca al comune pietrese, consolidando rapporti di amicizia e di cooperazione culturale.



Una storia ormai prossima a festeggiare il suo ventennale nel 2027, che continua ad ampliarsi coinvolgendo sempre più persone, realtà associative e anche i territori limitrofi.

Diario di viaggio del Circolo degli Amici Offenburg/Pietra Ligure – ottobre 2025

Giovedì alle 5 del mattino è finalmente arrivato il momento: il gruppo di viaggio del Circolo degli Amici Offenburg/Pietra Ligure si è diretto verso la città gemella ligure. Tutto è iniziato ancora nella penombra, accompagnato dal buon umore e dall’attesa del programma imminente. Già durante la prima pausa, il pullman è diventato un’oasi per la colazione: caffè, pretzel freschi e torte fatte in casa hanno assicurato un buon inizio di giornata.

Dopo aver superato il confine svizzero a Chiasso, c’è stato tempo per un’altra pausa. Qui il gruppo ha trovato un buffet preparato con amore – riccamente fornito e perfetto per raccogliere nuove energie per il proseguimento del viaggio. Più tardi, sotto il sole splendente, il gruppo ha raggiunto il traguardo: Pietra Ligure ha accolto i suoi ospiti con un tocco di fine estate, cielo azzurro e stile mediterraneo.

Dopo il check-in all’Hotel Villa Marina, il primo momento clou stava già aspettando: una festa in spiaggia direttamente sulla spiaggia dell’hotel. Sole, mare, sabbia sotto i piedi – oltre a un fresco prosecco, un sacco di finger food e un’atmosfera calorosa. L’accoglienza perfetta! La conclusione di questa variegata giornata di arrivo è stata una cena ligure nel ristorante dell’hotel, accompagnata musicalmente dall’artista locale Cristiano Fusco. Ma la giornata non è finita qui: Jess Haberer ha accompagnato il gruppo nel centro storico di Pietra Ligure e ha mostrato angoli nascosti e particolarità storiche. Un “absacker” nel wine bar Airone ha completato la serata.

Venerdì: cultura, cucina e tesori

Venerdì era in programma una gita in Piemonte, una giornata tutta all’insegna della cultura e della cucina. In autobus abbiamo attraversato Savona per La Morra, un luogo pittoresco con una vista mozzafiato sul paesaggio collinare delle Langhe. Dopo un breve viaggio, il gruppo ha raggiunto l’Osteria Gemma, dove è stato servito un menu piemontese di sette portate, tradizionale, vario e semplicemente delizioso.

Ben rinforzati, abbiamo proseguito poi verso Alba, la famosa città del tartufo, in cui dal 1° ottobre si svolgono le aste di tartufo famose in tutto il mondo. Il centro storico, con i suoi vicoli stretti, i piccoli negozi e gli affascinanti caffè, invitava a passeggiare – un gelato o una fetta di torta sono stati l’accompagnamento ideale per molti.

Prima del ritorno a Pietra Ligure, il gruppo ha fatto un’ultima sosta alla distilleria di grappa Montanaro. Dopo una visita guidata informativa della tradizionale distilleria, è stato possibile assaggiare diverse varietà di grappa – un’occasione che molti hanno anche colto per fare acquisti.

Tornati in hotel, la cena era già pronta, accompagnata da un’altra sorpresa musicale: Nando Rizzo, che ha suscitato entusiasmo con i classici dei Beatles. Una conclusione suggestiva di una giornata ricca di eventi.

Sabato: giorno libero e serata di gala

Il sabato è stato tutto incentrato sul relax e sulle esperienze individuali. Alcuni si sono trasferiti al colorato mercato contadino, altri hanno passeggiato tra le bancarelle del centro città alla ricerca di souvenir. Chi amava la tranquillità ha trascorso la giornata in spiaggia, sotto un ombrellone o nel mare rinfrescante.

La sera si diceva: serata di gala! Il gruppo si è diretto verso il pittoresco borgo saraceno di Borgio Verezzi, situato in alto sul mare. Al ristorante Antica Osteria Saracena del Bergallo era previsto un menù festivo con specialità di pesce che non ha lasciato nulla a desiderare. In seguito, dalla terrazza, si è offerta l’opportunità di godersi la vista sulla baia illuminata di Pietra Ligure – un’immagine che non si dimentica facilmente. Chi aveva ancora energia ha continuato a festeggiare sulla pista da ballo – un DJ ha creato l’atmosfera fino a tarda notte.

Domenica: ritorno a casa con una valigia piena di ricordi

Domenica mattina è stato il momento di dire addio a Pietra Ligure. Il viaggio di ritorno è volato via, pieno di conversazioni su ciò che è stato vissuto, di foto sul cellulare e di un senso di comunità.

Conclusione: il viaggio è stato un successo totale. Sole, cultura, cucina, musica e molti incontri personali hanno reso il viaggio un’esperienza indimenticabile. Già nel viaggio di ritorno si sentiva sempre una domanda: “Quando andiamo di nuovo l’anno prossimo?”.