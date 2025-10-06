 / Attualità

Calizzano, partiti i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell'Ufficio Postale: riapertura a metà novembre

In alternativa, predisposti i medesimi servizi nella sede di Bardineto. I lavori rientrano nel Progetto "Polis" di Poste Italiane

Sono ufficialmente cominciati oggi, 6 ottobre, i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell'Ufficio Postale di Calizzano di via Garibaldi 27. L'intervento rientra nel più ampio Progetto "Polis" di Poste Italiane, che mira a trasformare gli uffici dei comuni con meno di 15mila abitanti in veri e propri sportelli unici per i servizi digitali.

L'obiettivo primario è migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza offerti alla cittadinanza. Polis, finanziato coi fondi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr, punta a creare "La Casa dei servizi digitali" nei piccoli centri, sostenendo il rilancio delle comunità periferiche e contribuendo alla coesione economica, sociale e territoriale del Paese.

Per garantire la continuità di tutti i servizi postali e finanziari durante il periodo del cantiere, Poste Italiane ha previsto un punto di riferimento alternativo. I cittadini potranno rivolgersi all’ufficio postale di Bardineto, in piazza Giuseppe Frascheri 3, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, e il sabato fino alle 12:45.

La riapertura dell’ufficio postale di Calizzano, con i suoi spazi rinnovati e potenziati, è prevista entro la metà di novembre.

