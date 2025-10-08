Apericena solidale a Piana Crixia per restaurare il tetto della chiesa

Il 17 ottobre, alle ore 20.00, Villa Carla aprirà le sue porte per una serata speciale all’insegna della convivialità e della solidarietà. Per 25 euro a persona, bevande comprese, sarà possibile partecipare ad una nuova apericena il cui ricavato, al netto delle spese, andrà a finanziare i lavori di restauro del tetto della Chiesa parrocchiale SS. Martiri Eugenio, Vittore e Corona.

Un’occasione non solo per gustare prelibatezze e brindare insieme, ma anche per immergersi nei ricordi della vecchia Piana Crixia. Michelino e Marco accompagneranno gli ospiti con storie, favole e fantasie, riportando in vita episodi e personaggi del passato che hanno animato la comunità.

Per partecipare, è gradita la prenotazione entro il 12 ottobre: Grazia 3487001977, Barbara 3494057277. Una serata che promette sorrisi, racconti e un gesto concreto di amore per la propria parrocchia.