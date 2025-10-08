 / Eventi

Eventi | 08 ottobre 2025, 08:49

Apericena solidale a Piana Crixia per restaurare il tetto della chiesa

Il 17 ottobre alle ore 20 presso Villa Carla. Il ricavato sarà destinato al finanziamento dei lavori di restauro

Apericena solidale a Piana Crixia per restaurare il tetto della chiesa

Il 17 ottobre, alle ore 20.00, Villa Carla aprirà le sue porte per una serata speciale all’insegna della convivialità e della solidarietà. Per 25 euro a persona, bevande comprese, sarà possibile partecipare ad una nuova apericena il cui ricavato, al netto delle spese, andrà a finanziare i lavori di restauro del tetto della Chiesa parrocchiale SS. Martiri Eugenio, Vittore e Corona.

Un’occasione non solo per gustare prelibatezze e brindare insieme, ma anche per immergersi nei ricordi della vecchia Piana Crixia. Michelino e Marco accompagneranno gli ospiti con storie, favole e fantasie, riportando in vita episodi e personaggi del passato che hanno animato la comunità.

Per partecipare, è gradita la prenotazione entro il 12 ottobre: Grazia 3487001977, Barbara 3494057277. Una serata che promette sorrisi, racconti e un gesto concreto di amore per la propria parrocchia.

Graziano De Valle

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium