Finale, centralina in piazza Vittorio Emanuele, la minoranza: "Un colpo al decoro. Non si poteva collocare altrove?"

“Per mesi è stato transennato malamente (dal 5 agosto, giorno dell'installazione), ora da qualche settimana sono stati fissati dei paletti. Oltre a togliere 6 posti moto nel centro di Marina è un pessimo colpo all'occhio nelle immediate vicinanze della piazza principale di Finale, di fianco all’arco Regina Margherita”.

Arriva dal gruppo "Impegno X Finale" la critica per un'installazione che da tempo si può notare a Finale, tra piazza Vittorio Emanuele e l'inizio di via San Pietro, angolo del lungomare. I consiglieri Guzzi, Bricchetto, Geremia e Montanaro continuano, nella loro nota, dicendo che “si tratta di un volume tecnico necessario agli eventi, per lo meno così ci è stato riferito”.

“Partendo dal fatto che sia realmente così necessario, anche se città a noi vicine che fanno ben altri eventi non li hanno, non si potrebbe collocare altrove?”. Questo quindi l'interrogativo principe. Ma non solo: “A tre mesi dalla sua collocazione - continuano - si è pensato a come renderlo meno invadente e fastidioso? Non si potrebbe interrare? Non si potrebbe nascondere tra il verde con alberature e siepi? La Soprintendenza, che i normali cittadini devono interpellare anche per poter cambiare la sedia di un dehor o il colore di un tendaggio, è stata interpellata prima di installarlo?”.

“Ci pare che il concetto di decoro ed attenzione all’immagine cittadina lasci molto a desiderare. Qualcosa non sta funzionando”. Conclude la nota della minoranza.