Cedimento in Lungomare Europa a Varazze, il sindaco firma l'ordinanza di chiusura

Da ieri è stata transennata l'area impedendo l'accesso ma oggi di Varazze il sindaco Luigi Pierfederici ha firmato un'ordinanza di chiusura.

Nella giornata di ieri si è verificato il cedimento del tracciato stradale di Lungomare Europa, a 600 metri circa dall'inizio del percorso ciclopedonale lato comune varazzino, a seguito di un significativo scalzamento delle fondazioni del muro a sostegno della stessa viabilità causato dall’azione erosiva del mare.

L'infrastruttura denominata “I tre pontini”, situata in prossimità del punto in cui si è verificato il cedimento, presenta ulteriori criticità strutturali e in particolare lo scalzamento della pila centrale dei tre archi che la costituiscono.

E' in corso attualmete la progettazione di un intervento di consolidamento delle fondazioni, il cui studio di fattibilità tecnica ed economica è stato approvato con delibera della Giunta Comunale dello scorso 19 dicembre e che l'iter progettuale proseguirà successivamente al rilascio del necessario parere paesaggistico.

A seguito della recente mareggiata è stato riscontrato un ulteriore aggravamento delle condizioni strutturali, con un evidente peggioramento dell'erosione alla base della pila centrale e nelle aree adiacenti al punto di cedimento, rendendo urgente una approfondita verifica tecnica di stabilità dell'intera infrastruttura e del tratto di percorso interessato.

Il primo citttadino varazzino ha ritenuto necessario per motivi di pubblica incolumità, interdire temporaneamente il transito ciclopedonale nel tratto con lo scopo di consentire l'esecuzione delle verifiche tecniche e delle operazioni di messa in sicurezza del tracciato delle strutture connesse.