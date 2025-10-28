Altare, conferenza sul cimitero militare delle Croci Bianche a 81 anni dalla sua istituzione

Venerdì 31 ottobre Altare ospiterà una giornata commemorativa dedicata al cimitero militare delle Croci Bianche, a ottantuno anni dalla sua istituzione durante la Seconda Guerra Mondiale. Alle ore 15:30 è prevista la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro sul Monumento ai Caduti in Piazza del Consolato.

A seguire, alle 16:30, presso il cinema/teatro "Roma Vallechiara", si terrà la conferenza dal titolo "Il Cimitero Militare delle Croci Bianche di Altare". L’incontro sarà introdotto dal Prof. Pier Franco Quaglieni e vedrà interventi di Lorenzo Chiarlone, Gianni Toscani e testimonianze di Matteo Campagnoli, Franco Fenoglio e Nicola Tropeano. Le conclusioni saranno affidate a Mario Mazzini.

L’evento, promosso dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia – Sezione di Savona, con il contributo del Lions Club Valbormida e il patrocinio di Comune di Altare, Provincia di Savona e Regione Liguria, si propone di mantenere viva la memoria dei caduti e di valorizzare la storia locale.

Per partecipare, è possibile confermare al numero 348 8533486 o via e-mail a pi.mazzini.mario@gmail.com. Come ricordava Marco Tullio Cicerone, “La vita dei morti sta nella memoria dei vivi”.