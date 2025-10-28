 / Eventi

28 ottobre 2025

Altare, conferenza sul cimitero militare delle Croci Bianche a 81 anni dalla sua istituzione

L’appuntamento è per il 31 ottobre al cinema ‘Vallechiara’. Il programma prevede anche la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in piazza del Consolato

Venerdì 31 ottobre Altare ospiterà una giornata commemorativa dedicata al cimitero militare delle Croci Bianche, a ottantuno anni dalla sua istituzione durante la Seconda Guerra Mondiale. Alle ore 15:30 è prevista la cerimonia di deposizione di una corona d’alloro sul Monumento ai Caduti in Piazza del Consolato.

A seguire, alle 16:30, presso il cinema/teatro "Roma Vallechiara", si terrà la conferenza dal titolo "Il Cimitero Militare delle Croci Bianche di Altare". L’incontro sarà introdotto dal Prof. Pier Franco Quaglieni e vedrà interventi di Lorenzo Chiarlone, Gianni Toscani e testimonianze di Matteo Campagnoli, Franco Fenoglio e Nicola Tropeano. Le conclusioni saranno affidate a Mario Mazzini.

L’evento, promosso dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia – Sezione di Savona, con il contributo del Lions Club Valbormida e il patrocinio di Comune di Altare, Provincia di Savona e Regione Liguria, si propone di mantenere viva la memoria dei caduti e di valorizzare la storia locale.

Per partecipare, è possibile confermare al numero 348 8533486 o via e-mail a pi.mazzini.mario@gmail.com. Come ricordava Marco Tullio Cicerone, “La vita dei morti sta nella memoria dei vivi”.

Graziano De Valle

