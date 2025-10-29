Savona, alla Ubik "La commedia dell'arte sbarca a Hallowen!!"

A cura del HSA Teatro.

Bambini, se avete il coraggio, passate anche quest'anno a trovarci per affrontare le paurose insidie presenti nella sala eventi della libreria, allestita per l'occasione come un vero e proprio set cinematografico, dove si nasconderanno gli attori dell'HSA Teatro, pronti a farvi uno 'terrorifico' scherzetto. . . e poi a donarvi un dolcetto!!