 / Savona

Savona | 29 ottobre 2025, 16:36

Savona, alla Ubik "La commedia dell'arte sbarca a Hallowen!!"

Appuntamento venerdì 31 ottobre, dalle ore 15.30 alle 18, a cura del HSA Teatro

Savona, alla Ubik &quot;La commedia dell'arte sbarca a Hallowen!!&quot;

Venerdì 31 ottobre, dalle ore 15.30 alle 18, alla Libreria Ubik di Savona "La commedia dell'arte sbarca a Hallowen!!": passa in libreria per un spaventoso scherzetto. . .o un dolcetto!"

A cura del HSA Teatro.

Bambini, se avete il coraggio, passate anche quest'anno a trovarci per affrontare le paurose insidie presenti nella sala eventi della libreria, allestita per l'occasione come un vero e proprio set cinematografico, dove si nasconderanno gli attori dell'HSA Teatro, pronti a farvi uno 'terrorifico' scherzetto. . . e poi a donarvi un dolcetto!!

 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium