Albenga, mozioni su parcheggi e sicurezza respinte: il Consiglio approva turismo accessibile e nuovo piano cimiteriale

Nel corso del Consiglio comunale di Albenga di ieri sera, 29 ottobre, diversi i punti all’ordine del giorno discussi, oltre alle osservazioni sul raddoppio ferroviario.

Mozione a firma del Consigliere Ginetta Perrone "Interventi di sistemazione dei parcheggi in via degli Orti" Tema: parcheggi e alberature.

Ad esporre la pratica la consigliera Perrone che sottolinea: “Nella piazzetta in via degli Orti esiste un problema, ormai da diverso tempo e segnalato più volte: le radici dei pini presenti hanno fortemente danneggiato l’asfalto rendendo impossibile utilizzare i parcheggi presenti. In particolare: di 10 parcheggi 8 sono inagibili. I pini presenti sarebbero da sostituire con altre tipologie di alberi anche per evitare di effettuare un intervento che avrebbe breve durata proprio per la presenza di questi alberi”.

A rispondere l’Assessore all’ambiente Mirco Secco: “E’ già stato preventivato il rifacimento della piazzetta, abbiamo un preventivo di circa 80.000 euro. Sono già avvenuti incontri in merito con gli uffici, ma resta da definire la valutazione sui pini. È prevista una verifica sulla stabilità delle piante, dopo la quale si deciderà se procedere o meno con l’abbattimento e la sostituzione degli alberi con altre essenze arboree o l’intervento più corretto da realizzare”.

L’esito della votazione ha visto 4 favorevoli e 9 contrari. Il consigliere Pollio si allontana durante la votazione rappresentando come tale mozione non possa essere definita tale e non sia, quindi, di competenza del consiglio comunale.

Mozione a firma del Consigliere Ginetta Perrone "Richiesta di intervento sulla messa in sicurezza della zona ex cinema Astor"

Ad esporre la pratica la Consigliera Perrone che sottolinea: “Sappiamo tutti che la zona è mal frequentata. C’è un Centro giovani che funziona benissimo, ma purtroppo dietro sappiamo che spesso vi è una situazione di degrado e insicurezza. Ritengo necessario migliorare il decoro attraverso la messa in sicurezza dell’area, garantendo al contempo maggiori passaggi della Polizia Locale e l’installazione di telecamere.

A rispondere l’assessore alla sicurezza Vannucci che dopo aver sottolineato che anche tale mozione non dovrebbe essere considerata tale entra comunque nel merito: “La Polizia Locale presta già attenzione alla zona, con controlli costanti tanto è vero che nel 2024 proprio nella zona sono stati effettuati 2 arresti. Non posso rivelare le strategie operative né confermare o negare la presenza di eventuali telecamere nascoste. Ma garantisco personalmente che la polizia locale è già operativa nella zona sia con passaggi in divisa che in borghese. A volte, infatti, sono proprio tali strategie investigative, anche se meno visibili, a portare risultati. Sottolineo a tal proposito che tutti gli arresti della polizia locale di Albenga sono stati ad oggi convalidati proprio perché supportati dalle risultanze investigative degli agenti. Certo potrebbe essere utile migliorare l’illuminazione della zona, ma ricordo che è intenzione dell’amministrazione intervenire sull’ex Cinema Astor, la cui riqualificazione riporterà decoro all’intera area.

Il Sindaco Toamtis: “L’ordine pubblico è competenza delle forze di polizia statali, non del Comune, e il problema riguarda molte città. Come sottolineato anche dal consigliere Radiuk, purtroppo gli organici sono spesso insufficienti. Sull’area dell’ex Cinema Astor presto daremo il via alla riqualificazione completa dell’area finanziata in parte con oneri di urbanizzazione dell’ex Ortofrutticola. Il progetto prevede spazi per il Centro Giovani e sale polifunzionali".

L’esito della votazione ha visto 3 favorevoli e 8 contrari. Il consigliere Pollio si allontana durante la votazione rappresentando come tale mozione non possa essere definita tale e non sia, quindi, di competenza del consiglio comunale.

Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 365 del 25.09.2025 "Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027"

La delibera è stata esposta dal vicesindaco Silvia Pelosi che ha spiegato come sia stata approvata una variazione di bilancio per 80.000 euro, di cui 40.000 finanziati dalla Regione Liguria e dal Ministero, e altri 40.000 a carico del Comune per il turismo accessibile. Il progetto mira a rendere accessibili i siti turistici anche a persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive.

L’assessore alle politiche sociali Gaia afferma: “L’iniziativa riguarda l’accessibilità “a 360 gradi” e prevede molti interventi dalla realizzazione di audioguide e QR code alla comunicazione adatta a persone autistiche o con disturbi dell’apprendimento per la fruizione dei siti “Magiche Trasparenze” e “Iulia Augusta”, sarà realizzata una rampa di accesso al museo civico e IAT e sarà visitabile anche virtualmente il sito di Arma Veirana.

La pratica è stata votata all’unanimità.

Approvazione definitiva Piano Regolatore Cimiteriale Comunale "P.R.C." del Comune di Albenga

Il sindaco spiega che si tratta del recepimento delle osservazioni e della riapprovazione del piano, già discusso in precedenza. L’esito della votazione ha visto 9 favorevoli e 4 astenuti.