Savona, cacciatore cade nei boschi fratturandosi tibia e perone

Questa mattina, intorno alle ore 7, in località Madonna del Monte a Savona, i Vigili del Fuoco del Comando di Savona sono intervenuti per assistere un cacciatore rimasto ferito durante un’escursione nei boschi. L’uomo ha riportato la frattura di tibia e perone.

Sul posto anche il CNSAS e il personale sanitario del 118. I Vigili del Fuoco hanno provveduto all'immobilizzazione e al recupero del ferito.

L'uomo è stato successivamente trasportato su una speciale barella spallabile modello Kong “Lecco 2.0”, progettata per il soccorso in ambienti ostili, con maniglioni ergonomici per il trasporto a spalla.

Dopo l’imbragaggio, l’uomo è stato portato a spalle dalla squadra fino alla strada carrozzabile, dove ad attenderlo c’era l’ambulanza della Croce d'Oro di Albissola, per il trasferimento in ospedale, al pronto soccorso del San Paolo.