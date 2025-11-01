Savona, notte agitata di Halloween: la Polizia indaga su quanto accaduto in un locale del centro

La notte di Halloween a Savona è stata particolarmente movimentata. Poco dopo le 3:30, in una discoteca del centro città, si sono verificati alcuni episodi sui quali sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato.

Le indagini mirano a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Gli agenti hanno già raccolto diverse testimonianze e stanno proseguendo gli approfondimenti per chiarire le cause dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, all’interno del locale si sarebbe verificato un momento di confusione che ha reso necessario far defluire le persone presenti.

Sui social, la madre di una giovane ha riferito che sarebbe stato utilizzato spray al peperoncino, mentre altre fonti parlano di un possibile tentativo di furto di un portafoglio.

Nel corso della serata, una minorenne è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce d’Oro Mare e gli agenti della Polizia di Stato.

La Polizia di Savona prosegue le indagini per definire con esattezza la sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità.









