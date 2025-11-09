Poormanger celebra la creatività: tornano le “Patate d’Autore”

Nel cuore di Torino, un weekend di patate ripiene in limited edition firmate da cinque grandi chef. Poormanger rinnova la sua festa più gustosa: per la terza edizione torinese delle Patate d’Autore, lo storico brand apre ancora una volta le sue cucine alla creatività degli chef della città, trasformando l’iconica patata ripiena in un laboratorio di alta gastronomia pop.

L’appuntamento è venerdì 14 novembre (19–23) e sabato 15 novembre (12–15.30 / 18.30–23) nel locale di via Palazzo di Città 26/B, con gran finale tra musica e festa.

Cinque eccellenze della scena food torinese hanno ideato ricette inedite, disponibili solo per un weekend:

Donburi House – polpette giapponesi fritte, salsa okonomiyaki, mayo e cipollotto

Gardenia – burro d’alpe all’aglio orsino, baccalà, pomodori confit, olive taggiasche

Azotea – Aji de gallina nikkei con pollo, salsa ocopa, coriandolo, olive e uova

Trattoria Zappatori – ragù, burro e Grana Padano 24 mesi

Costardi Bros – genovese, panettone e caciocavallo in un audace abbraccio Torino-Napoli

Format conviviale e street food in uno degli angoli più suggestivi della città, con patate a 10 € e menu dedicati: completo a 20 € (patata, antipasto, dolce, bevanda) o tris a 17 €. Nel bicchiere, birre Baladin e Molecola 100% italiana.