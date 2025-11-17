Rassegna Passato e Presente: conferenza “Il turismo ad Albenga” all’Auditorium San Carlo

La Fondazione G. M. Oddi, con il patrocinio del Comune di Albenga – Assessorato al Turismo e alla Cultura, presenta, nell’ambito della rassegna “Albenga Passato e Presente”, la conferenza “Il turismo ad Albenga”, in programma sabato 22 novembre 2025 alle ore 17 presso l’Auditorium San Carlo di via Roma 58.

L’imprenditore Andrea Rovere e l’operatore turistico Francesco Carrara, con il contributo di Mario Moscardini, ripercorreranno l’evoluzione del turismo ingauno dalla costruzione del primo stabilimento balneare, nel 1894, fino all’epoca contemporanea. L’incontro sarà arricchito da un ampio repertorio fotografico messo a disposizione dal Team Albenga Immagini e Ricordi, insieme a documenti storici e materiali promozionali della Pro Loco, attiva tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso.

Particolarmente significativa la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, con l’intervento dell’Assessore al Turismo e al Commercio Camilla Vio.

La proiezione delle immagini d’epoca sarà accompagnata da letture a cura di Giovanni Ansaldi dell’Associazione Vecchia Albenga.

L’ingresso è libero. Al termine della conferenza, la Fondazione G. M. Oddi offrirà un rinfresco a tutti i partecipanti.