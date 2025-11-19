Savona, atti vandalici e piante a rischio, il Comune affida gli interventi straordinari del verde per 90mila euro

Piante sulla pubblica via che potrebbero causare problemi di pubblica sicurezza, altre che, in seguito di sopralluoghi e conseguente indagine agronomica, risultano in precarie condizioni e a potenziale rischio di caduta; pericolo di caduta palme colpite da punteruolo rosso ma anche atti di vandalismo sugli impianti, sulle fontanelle e sui giochi per bambini presenti nei giardini comunali e sulle aiuole di pitosforo del centro cittadino che richiedono interventi di ripiantumazione.

Sono le cause per la quali il Comune investirà 90mila euro (Iva inclusa) per affidare gli interventi di manutenzione straordinaria di verde e parchi alla Cooperativa Sociale Omnia Consorzio Opportunità Lavorative – Società' Consortile Onlus. Infatti nel periodo di efficacia del contratto di cura del verde, dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2028, nell'esercizio di quest'anno si stanno rendendo necessari gli interventi che non inclusi nell’appalto iniziale.

Atti vandalici al verde cittadino e cattivo stato di alcune piante richiedono quindi un elevato numero di interventi, anche complessi, da fare e per i quali Palazzo Sisto deve fare ricorso all'utilizzo di risorse supplementari non previste nel contratto originario.