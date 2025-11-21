A Varazze per tutti gli amanti della natura c’è “Insieme per i ricci”

Nel fine settimana Varazze ospiterà “Insieme per i ricci”, un’iniziativa rivolta a bambini, famiglie e a tutti gli amanti della natura. L’evento è promosso dal Centro Recupero Ricci – La Ninna con l’obiettivo di sensibilizzare sulla tutela dei ricci e raccogliere fondi a sostegno delle attività dell’associazione.

L’appuntamento, presso la Scuola Primaria di via Recagno, si svolgerà sabato 22 novembre, dalle 14:30 alle 18, domenica 23 novembre, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30.

Durante entrambe le giornate i bambini potranno partecipare a laboratori creativi a tema autunnale e dedicati ai ricci, attività pensate per coinvolgerli attraverso il gioco e la manualità. Sarà inoltre presente una bancarella di artigianato e antiquariato, il cui ricavato contribuirà alle attività del Centro Recupero Ricci.

La domenica sarà arricchita anche dalla presenza del G.A.V. – Gruppo Animazione Varazze, che preparerà le tradizionali focaccette per tutti i visitatori.

Sempre domenica, alle 17:30, presso la Biblioteca Civica “E. Montale”, si terrà la conferenza del Dott. Massimo Vacchetta dal titolo “I ricci: sentinelle della crisi ambientale”, un’occasione per approfondire il ruolo dei ricci come indicatori dello stato di salute dell’ambiente.

L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un momento di incontro, scoperta e solidarietà, dedicato alla conoscenza e alla tutela di questi affascinanti piccoli mammiferi.