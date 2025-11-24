Laigueglia, conclusi i lavori di messa in sicurezza della strada per la Madonna delle Penne

“Sono terminati i lavori di messa in sicurezza della strada a servizio della Madonna delle Penne”, ha annunciato il sindaco di Laigueglia, Giorgio Manfredi. Sotto la costante supervisione del priore della Confraternita, Eliseo Schivo, e del fratello Felice, è stato messo in sicurezza tutto il costone che sovrasta la strada carrabile di accesso al Santuario.

La strada era chiusa da anni a causa della caduta di un masso, che aveva creato pericoli anche alla viabilità dell’Aurelia. “È stato un percorso lungo e impegnativo – sottolinea il sindaco Manfredi –. L’ANAS ha sostenuto i costi di progettazione, sicurezza e realizzazione dell’opera; il Comune si è fatto carico di ottenere le autorizzazioni da parte dei proprietari dei terreni che sono stati oggetto di grigliatura, e di seguire l’iter burocratico per il rilascio di tutte le autorizzazioni, sia paesaggistiche sia idrogeologiche”.

Il Comune ha voluto ringraziare l’Ufficio Lavori Pubblici, che ha seguito insieme all’Amministrazione il percorso autorizzativo, e l’ingegner Antonio Musso, che, pur non essendo il direttore dei lavori, nel suo ruolo dirigenziale si è fatto da tramite con l’ANAS per velocizzare, nei limiti del possibile, l’esecuzione dell’intervento. “Costante è stato il colloquio con l’ingegner Musso per la rimozione delle barriere di sicurezza che impedivano l’accesso alla strada. Ancora una volta – aggiunge il sindaco Manfredi – ho trovato la massima disponibilità a interessarsi affinché, espletate le necessarie formalità connesse al fine lavori, sia reso nuovamente possibile l’accesso carrabile alle Penne. Termino ringraziando i fratelli Schivo, che, con opera silenziosa ma concreta, mostrano un vero e disinteressato amore per il Santuario, luogo del cuore FAI ma anche luogo di preghiera e di voti per tanti laiguegliesi devoti alla Madonna delle Penne”.