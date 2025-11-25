 / Cronaca

Albenga piange Franca Michero, co-titolare dei Bagni Rio a Vadino

Era sorella di Natale Franco (Lino) Michero, nel direttivo dell’Associazione Vecchia Albenga

Albenga piange Franca Michero, 67 anni, co-titolare dei Bagni Rio di Vadino. I funerali si sono svolti ieri a Sanremo, città in cui risiedeva da anni.

“Eravamo colleghi da una vita, ci conoscevamo dagli anni Settanta – racconta il presidente dei Bagni Marini, Berardo Zanelli –. La sua scomparsa è un dolore enorme, faccio fatica a crederci”.

Sposata e senza figli, aveva costruito legami solidi e sinceri con colleghi, clienti e amici che negli anni le avevano voluto bene. Da qualche tempo affrontava un problema di salute dal quale non era riuscita a riprendersi.

Franca era sorella di Natale Franco (Lino) Michero, figura molto nota in città e membro del direttivo dell’Associazione Vecchia Albenga.

