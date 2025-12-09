Parte la campagna LNDC Animal Protection "Un inverno senza gabbie" per l’adozione dei cani nei rifugi di Savona e della Val Bormida

LNDC Animal Protection lancia “Un inverno senza gabbie”, la Campagna per incentivare le adozioni responsabili durante i mesi più freddi dell’anno. Un vero e proprio appello alla cittadinanza per adottare un cane recandosi presso i rifugio LNDC - Canile comunale di Savona in via Massa e il rifugio Happy Dog, loc. Mallarini snc, Pallare (Savona) - che fanno parte delle 69 sedi sotto l’egida dell’associazione presenti su tutto il territorio nazionale. Aprire la porta della propria casa, ma soprattutto quella del proprio cuore, è un atto di amore e responsabilità che accompagna un cane per tutta la vita. Soprattutto con l’arrivo dell’inverno adottare un cane significa proteggerlo dal freddo, salvarlo dal buio e dalla solitudine di un box per regalargli il calore di una casa e l’abbraccio di una famiglia.

Con l’arrivo del gelo, infatti, il contrasto tra la vita in un box e quella in una casa accogliente si fa ancora più evidente. La Campagna “Un inverno senza gabbie” lanciata da LNDC Animal Protection nasce proprio per ricordare che l’adozione non è soltanto un gesto di generosità, ma un atto di amore e responsabilità che cambia radicalmente la vita di un cane e arricchisce quella della famiglia che lo accoglie.

Aprire la porta di casa a un cane non vuol dire solo offrirgli riparo, ma restituirgli la gioia infinita di vivere il calore di una famiglia e donargli dignità e speranza. Aprire la porta del proprio cuore, invece, significa scegliere di amarlo e accudirlo per sempre, perché adottare è una scelta che dura tutta la vita. Un cane non è un impegno temporaneo: è un compagno fedele che ripagherà ogni gesto d’amore con la sua dedizione incondizionata.

“Ognuno di noi può diventare l’angelo custode di un cane che aspetta solo di essere accolto. Ogni adozione è un inverno in meno da trascorrere dietro in un box e un passo verso una vita piena di amore e dignità. Aprire la porta di casa significa aprire il cuore, ed è la scelta più speciale che si possa fare”, dichiara Piera Rosati, Presidente di LNDC Animal Protection.

La campagna “Un inverno senza gabbie” intende sensibilizzare i cittadini sull’importanza dell’adozione responsabile: una scelta consapevole che non solo salva la vita di un animale, ma rafforza il senso di comunità e di civiltà.

Le sedi locali di LNDC Animal Protection rappresentano un punto di riferimento costante per chi desidera adottare in modo consapevole.

Per conoscere i cani adottabili e ricevere informazioni, è possibile rivolgersi direttamente alle sezioni locali: Canile di Savona (tel. 019 264715, canilesavona@libero.it; Rifugio Happy Dog (tel. 349 6458859; lndcvalbormida@gmail.com). Per visitare i rifugi è importante prima scrivere o chiamare per prendere un appuntamento.