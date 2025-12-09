Un Natale di generosità per il Moto Club Savona con i doni ai piccoli pazienti dell'ospedale San Paolo

Il Moto Club Savona si prepara a chiudere l’anno con due appuntamenti speciali dedicati alla condivisione e alla solidarietà.

Sabato 13 dicembre si terrà la tradizionale cena sociale con la presentazione ufficiale della stagione 2026. L’evento, aperto a tutti, si svolgerà alle ore 20.00 presso il Ristorante Zest.15 e prevede giro-pizza, dolce, caffè e una bevanda a scelta. La serata includerà anche una lotteria, con premi offerti dagli sponsor: il ricavato sarà interamente devoluto al Reparto di Pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona.

Sabato 20 dicembre, il Moto Club si recherà all’Ospedale San Paolo di Savona per consegnare i doni raccolti destinati ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria.

Un’occasione per stare insieme, condividere la passione per le due ruote e sostenere una causa importante per la comunità locale.