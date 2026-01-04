 / Albenganese

Albenganese | 04 gennaio 2026, 15:16

Garlenda in attesa per l'arrivo in piazza della Befana

Un appuntamento dedicato ai più piccini per un pomeriggio all’insegna della tradizione e del divertimento

Anche a Garlenda l’Epifania si festeggia con un appuntamento atteso e ricco di allegria. Martedì 6 gennaio alle ore 15, la Befana arriverà in piazza a Garlenda, trasformando Piazza Borgata Ponte in un luogo di festa con la distribuzione di caramelle.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Garlenda, è pensata per coinvolgere tutta la comunità, dai più piccoli agli adulti, con un pomeriggio all’insegna della tradizione e del divertimento.

Dopo l’arrivo della Befana, il programma proseguirà con una tombolata per grandi e piccini.


Un’occasione per ritrovarsi insieme, vivere la magia dell’Epifania e trascorrere qualche ora in allegria nel cuore del paese, nel segno delle tradizioni più amate.

Redazione

