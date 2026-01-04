Garlenda in attesa per l'arrivo in piazza della Befana

Anche a Garlenda l’Epifania si festeggia con un appuntamento atteso e ricco di allegria. Martedì 6 gennaio alle ore 15, la Befana arriverà in piazza a Garlenda, trasformando Piazza Borgata Ponte in un luogo di festa con la distribuzione di caramelle.



L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Garlenda, è pensata per coinvolgere tutta la comunità, dai più piccoli agli adulti, con un pomeriggio all’insegna della tradizione e del divertimento.



Dopo l’arrivo della Befana, il programma proseguirà con una tombolata per grandi e piccini.



Un’occasione per ritrovarsi insieme, vivere la magia dell’Epifania e trascorrere qualche ora in allegria nel cuore del paese, nel segno delle tradizioni più amate.