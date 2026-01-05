Incidente di caccia a Orco Feglino: un cacciatore attaccato da un cinghiale ferito

Incidente durante una battuta di caccia di depopolamento al cinghiale nella giornata di ieri, domenica 4 gennaio, nei boschi di Orco Feglino. L’episodio si è verificato in località Cappellette, dove un componente della squadra 46/97 è stato attaccato da un verro ferito in precedenza da un altro cacciatore.
L’animale ha colpito l’uomo al polpaccio sinistro, provocandogli una ferita giudicata non particolarmente profonda né lacerata. Per il cacciatore non si è reso necessario l’intervento dei sanitari sul posto.
L’incidente è avvenuto nella stessa area in cui, tre anni fa, un altro animale aveva ferito due cacciatori in circostanze analoghe.