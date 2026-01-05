Finale, all'Epifania torna il "Cimento della Befana": l'appuntamento il 6 gennaio alla spiaggia "dei Neri"

Finale Ligure si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e partecipati delle festività natalizie, che chiuderà come da tradizione il periodo tra dicembre e gennaio.

Domani, martedì 6 gennaio, andrà in scena la 26ª edizione del “Cimento della Befana”, storicamente considerata la prima, immancabile “ciumba” dell’anno, capace di richiamare ogni volta un pubblico numeroso, appassionato ed eterogeneo fatto di grandi e piccoli, finalesi e visitatori, italiani e da tutta Europa.

L’iniziativa, organizzata dalla Compagnia di San Pietro Finalmarina A.P.S. in stretta collaborazione con i commercianti locali e con il patrocinio del Comune di Finale Ligure, rappresenta una tradizione ormai consolidata che unisce spirito goliardico, coraggio e forte senso di comunità in una mattinata di festa dedicata all’Epifania.

Il ritrovo è fissato presso la Spiaggia dei Neri, sul Lungomare Migliorini di Finale Ligure Marina, dove le iscrizioni apriranno alle ore 9:00. Il momento più atteso sarà come sempre il tuffo collettivo nelle acque invernali, previsto intorno alle ore 11:00, accompagnato dall’energia e dall’allegria immancabile della Banda folcloristica Rumpe e Streppa.

Al termine del cimento, per tutti i partecipanti ci sarà un momento conviviale all’insegna del calore e della condivisione con panettone, focaccia, cioccolata calda e vin brulé, oltre alle premiazioni per le diverse categorie di partecipanti, per celebrare insieme una tradizione che continua a rinnovarsi anno dopo anno.