A Pietra Ligure l'ultimo saluto ad Antonio Prota

Il commercio di Pietra Ligure è in lutto per la scomparsa di Antonio Prota, volto conosciuto e stimato del negozio di abbigliamento “Prota Moda Uomo”, oggi in via Matteotti dopo il trasferimento, avvenuto circa un anno fa, da via Garibaldi. Prota si è spento nei giorni scorsi all’età di 60 anni.

Numerose le testimonianze di affetto e cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore, sui social network e non solo, per una perdita che colpisce profondamente non solo la comunità pietrese. Anche da Borghetto Santo Spirito, dove Prota aveva iniziato la sua attività, sono in tanti a ricordarlo: "L’amministrazione comunale si unisce al cordoglio di parenti e amici per la prematura scomparsa di Antonio Prota - ha sottolineato il sindaco Giancarlo Canepa, con un messaggio affidato alla pagina Facebook istituzionale del Comune - A Borghetto lascia tanti amici e il ricordo di una persona gentile e solare con tutti".

Tra i messaggi, anche quello della leva 1965, a conferma di quanto Antonio Prota fosse conosciuto e benvoluto.

I funerali saranno celebrati oggi, alle ore 15, nella Basilica di San Nicolò a Pietra Ligure.

Antonio Prota lascia la compagna Elisabetta, i figli Alberto, Giulia e Francesco, la mamma Giovanna, i fratelli Agostino con Pina e Luciano, i nipoti Valerio e Veronica, oltre ai parenti tutti e ai tanti amici che in queste ore ne piangono la scomparsa.