Cronaca | 08 marzo 2026, 19:26

Carcare, albero crolla lungo la Sp 29 a Vispa: paura ma nessun ferito

Il tronco è caduto nella scarpata, evitando possibili gravi conseguenze per gli automobilisti in transito

Momenti di paura oggi a Vispa, frazione di Carcare, dove un albero situato a bordo della Sp 29 è improvvisamente crollato a terra.

Solo per un caso fortuito il tronco è caduto dalla parte della scarpata e non sulla carreggiata, evitando conseguenze potenzialmente gravi per gli automobilisti in transito.

“Abbiamo ricevuto la segnalazione e ci siamo recati sul posto insieme al gruppo di Protezione civile comunale. Ho contattato immediatamente il presidente della Provincia e i tecnici competenti, che interverranno domani”, spiega il sindaco Rodolfo Mirri. 

Graziano De Valle

