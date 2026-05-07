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Attualità | 07 maggio 2026, 08:45

Carcare, riaperta in via provvisoria via Abba: senso unico e lavori verso il completamento

La strada torna percorribile dopo le richieste dei residenti. In arrivo ringhiera, illuminazione e segnaletica per la messa in sicurezza definitiva

È stata riaperta in via provvisoria via Abba a Carcare, dopo le numerose richieste dei residenti. La strada torna quindi percorribile, seppur in modalità temporanea, in attesa del completamento degli interventi di messa in sicurezza.

Nei prossimi giorni saranno ultimati i lavori previsti, tra cui l’installazione della ringhiera, la realizzazione dell’illuminazione e la posa della segnaletica orizzontale e verticale.

L’amministrazione Mirri raccomanda la massima attenzione: via Abba è attualmente a senso unico nel tratto compreso tra piazza Caravadossi e l’incrocio con via Pradonne.

Graziano De Valle

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