Carcare, riaperta in via provvisoria via Abba: senso unico e lavori verso il completamento

È stata riaperta in via provvisoria via Abba a Carcare, dopo le numerose richieste dei residenti. La strada torna quindi percorribile, seppur in modalità temporanea, in attesa del completamento degli interventi di messa in sicurezza.

Nei prossimi giorni saranno ultimati i lavori previsti, tra cui l’installazione della ringhiera, la realizzazione dell’illuminazione e la posa della segnaletica orizzontale e verticale.

L’amministrazione Mirri raccomanda la massima attenzione: via Abba è attualmente a senso unico nel tratto compreso tra piazza Caravadossi e l’incrocio con via Pradonne.