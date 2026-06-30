Albisola, riapre il Cinema Teatro Leone : la gestione passa a Lion4Art

Il cinema non è semplicemente uno schermo su cui scorrono immagini, ma un autentico spazio di incontro, comunità e condivisione. Con questo spirito ripartono ufficialmente dal 1° luglio 2026 alle attività dello storico Cinema Teatro Leone, che torna ad accogliere il pubblico sotto la gestione della nuova associazione culturale Lion4Art.

La riapertura rappresenta un passo fondamentale per una struttura che negli anni ha svolto un ruolo centrale nella vita cittadina, affermandosi non solo come sala cinematografica, ma anche come hub polifunzionale capace di aprirsi a 360 gradi sulle esigenze del territorio.

La storia recente del Cinema Teatro Leone testimonia in modo straordinario come l'amore viscerale per la cultura possa unire le generazioni. Nel 2001, la sala viveva una fase complessa ed era adibita esclusivamente alle rappresentazioni teatrali. La svolta decisiva è arrivata grazie all'intraprendenza e alla lungimiranza di sei amici, all'epoca poco più che maggiorenni, che con il prezioso supporto e la guida del Sig. Rocco Frontera — figura storica e infaticabile promotore della nascita delle "Sale della Comunità" — riuscirono nell'impresa di riaccendere il proiettore cinematografico e restituire alla cittadinanza la magia del grande schermo. Da quel momento ha avuto inizio un viaggio artistico e sociale lungo un quarto di secolo. In questi 25 anni, lo spazio è stato valorizzato affrontando con determinazione anche le sfide più onerose, come il passaggio epocale alla digitalizzazione nel 2013: un investimento economico importantissimo per non spegnere la magia della sala.

Questo percorso virtuoso di continuità, adeguamento normativo e manutenzione tecnica è stato reso possibile grazie alla costante collaborazione con l'associazione SAS Liguria, che ha guidato lo spazio con profonda professionalità.

La nuova gestione continuerà a ispirarsi fermamente ai principi delle Sale della Comunità, la denominazione che oggi identifica l'esperienza storica dei cinema parrocchiali italiani: luoghi che svolgono una funzione educativa, sociale e culturale, promuovendo occasioni di incontro aperte a tutta la cittadinanza attraverso un'offerta eterogenea: Cinema Fulcro trainante degli ultimi decenni, capace di portare le grandi storie nazionali e internazionali a portata di tutti. Teatro ed Eventi, con rappresentazioni teatrali, convegni, conferenze e incontri di approfondimento per favorire il dibattito e la socialità. Musica e concerti ed esecuzioni musicali dal vivo, aperti alla cittadinanza per valorizzare i talenti locali e condividere l'arte. I

Nel 2026, la narrazione del Leone si arricchisce di un capitolo nuovo. Dalla sinergia ideale tra l'esperienza di alcuni storici volontari è nata ufficialmente l'associazione LION4ART che, subentrando alla SAS Liguria, accoglie questo nobile testimone con l'intento limpido di proteggere l'eccellente eredità ricevuta e proseguire con rinnovato vigore il cammino di aggregazione.

"La nostra volontà è quella di assicurare continuità a un servizio culturale di grande valore per Albisola Superiore e per tutto il comprensorio", spiegano i responsabili di Lion4Art. «Il Cinema Teatro Leone continuerà a essere un luogo aperto al cinema, al teatro, alla musica e al confronto culturale, mantenendo viva la tradizione delle Sale della Comunità e rafforzando il suo ruolo di presidio culturale e sociale per il territorio». Lo sguardo è già rivolto al domani. È attualmente in corso una cruciale campagna di raccolta fondi, partita a cavallo tra il 2025 e il 2026, finalizzata alla sostituzione delle poltrone e all'adeguamento del locale. Attualmente la sala ha una capienza inferiore ai 99 posti, ma l'obiettivo ambizioso di LION4ART per il futuro è quello di ampliare l'offerta a 150 posti riaprendo la galleria, confidando nel prezioso sostegno della comunità per mantenere la sala viva, indipendente e pronta a far sognare le generazioni future.

Nei prossimi giorni saranno presentati i primi appuntamenti della stagione estiva, che prenderà il via nel mese di luglio con una serie di iniziative dedicate al cinema e allo spettacolo dal vivo.