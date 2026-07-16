Albisola, Sigfrido Ranucci presenta il libro "Il ritorno della casta"

Venerdì 17 luglio, alle 21.15, piazza della Concordia ad Albissola Marina ospiterà l’incontro con il giornalista Sigfrido Ranucci, autore del libro "Il ritorno della casta" (Bompiani). Con lui sarà presente Mimmo Lombezzi.

Nel volume, Ranucci ricostruisce un lungo percorso della storia italiana, individuando un filo che attraversa gli ultimi cinquant’anni della Repubblica: dai retaggi della loggia P2 alle dinamiche del potere contemporaneo, dalle stagioni dell’emergenza politica ai rapporti complessi tra istituzioni, governi e magistratura.

L’autore e conduttore di Report, noto per le sue inchieste su mafia, traffico dei rifiuti e commercio delle armi, affronta nel libro il tema della riforma costituzionale della magistratura, interpretandola come il punto di arrivo di un conflitto più ampio tra politica e giustizia, nato secondo la sua analisi negli anni successivi a Tangentopoli.

Una riflessione sul ruolo dell’indipendenza dei giudici e sul rapporto tra potere e garanzie democratiche: perché l’autonomia della magistratura, sostiene Ranucci, non rappresenta un privilegio della categoria, ma uno degli strumenti fondamentali per assicurare l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.