Albissola, la minoranza all'attacco su commercio e turismo: “Quale futuro vuole questa Amministrazione per la città?”

"L’ultimo Consiglio comunale di Albissola Marina ha lasciato aperto, a nostro giudizio, un interrogativo fondamentale sul futuro della città. Al di là dei singoli provvedimenti discussi, emerge infatti la sensazione che manchi ancora una visione chiara e organica su quale debba essere il ruolo della città nei prossimi anni".

A dirlo i consiglieri di minoranza del gruppo "Traduzione e Futuro" dopo la seduta del parlamentino albissolese con al centro il punto sull'assestamento di bilancio.

"Il nostro dubbio riguarda soprattutto commercio e turismo, che dovrebbero rappresentare la vocazione principale della città e uno dei suoi principali motori economici, ma ai quali vengono destinati appena 5.000 euro. Una cifra che riteniamo difficilmente compatibile con l’ambizione di una località che vuole essere una vera destinazione turistica - continuano i consiglieri Michela Moretti Girardengo, Deborah Borghi e il capogruppo Giovanni Siri - Albissola Marina ha un patrimonio artistico, culturale e paesaggistico di grande valore. La ceramica, la Passeggiata degli Artisti, il mare e il suo tessuto commerciale sono risorse che dovrebbero essere valorizzate attraverso una strategia precisa e investimenti adeguati. Per questo continuiamo a chiederci quale sia la reale idea di sviluppo dell’Amministrazione: una città a vocazione turistica e commerciale o un quartiere residenziale di Savona? Gli investimenti sempre più consistenti nelle scuole – peraltro frequentate in larga parte da studenti provenienti dai Comuni limitrofi – induce a pensare che la volontà dell'Amministrazione sia proprio quella di trasformare il nostro Comune in un quartiere periferico del capoluogo di provincia. Il tema del commercio è particolarmente significativo. La progressiva trasformazione di numerosi fondi commerciali in abitazioni ha impoverito negli anni il tessuto economico del centro. La scelta di impedire ulteriori cambi di destinazione d’uso nel centro storico e nell’ambito residenziale può essere condivisibile nelle finalità, ma arriva dopo che il fenomeno ha già assunto dimensioni rilevanti. Ora è necessario affiancare a questa misura una vera politica di rilancio del commercio e del centro cittadino".

"Allo stesso modo, il turismo non può essere affrontato soltanto attraverso dichiarazioni di principio. Una città turistica deve essere accogliente, pulita e curata, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso. E forse trasformare Albissola Marina in un vero e proprio cantiere aperto proprio nei giorni di piena stagione turistica non rappresenta la migliore cartolina da visita per chi arriva in città - proseguono dall'opposizione albissolese - A questo si aggiungono le problematiche legate al decoro urbano, dagli accampamenti con tende sulle spiagge libere, soprattutto nei fine settimana, alle condizioni di abbandono di numerosi fondi commerciali sfitti".

"Preoccupa inoltre la situazione della Passeggiata degli Artisti, uno dei luoghi simbolo della città e un patrimonio artistico e identitario di straordinario valore. Abbiamo appreso che, nel periodo estivo, il servizio di spazzamento sarebbe previsto soltanto quattro volte al mese. È difficile conciliare questa frequenza con l’immagine di una città che vuole puntare sul turismo e sull’accoglienza. Anche il tema dell’accessibilità e dell’attenzione alle persone più fragili merita una riflessione. In conclusione del Consiglio comunale, il Sindaco ha posto l’accento sull’emergenza climatica, invitando i presenti nelle ore più calde a prediligere lo smartworking, ma imponendo ad anziani, bambini e donne con le carrozzine a percorrere lunghi tratti di Passeggiata sotto il sole e alle alte temperature, per aver soppresso l'attraversamento pedonale più utilizzato dalle persone più vulnerabili, costretti ad utilizzare un sottopasso, che risulta ancora difficilmente o per nulla agibile per chi ha problemi di mobilità, per le persone anziane e per chi si trova a dover affrontare una disabilità - specificano - Prendersi cura delle persone più fragili significa anche garantire loro la possibilità di muoversi in sicurezza e autonomia nella propria città. L’attenzione alle emergenze non può prescindere dalla soluzione dei problemi strutturali che incidono concretamente sulla vita quotidiana dei cittadini".

"Il nostro interrogativo, quindi, rimane aperto: se commercio e turismo sono davvero la vocazione principale di Albissola Marina, perché vengono loro destinate risorse così limitate e perché non si interviene con maggiore decisione su decoro, accessibilità e qualità degli spazi pubblici? - concludono Moretti, Borghi e Siri - Non chiediamo soltanto maggiori risorse, ma una scelta politica chiara e una visione di lungo periodo. Albissola Marina ha tutte le caratteristiche per essere una città turistica, commerciale e culturale di riferimento, ma per raggiungere questo obiettivo servono investimenti, programmazione e una maggiore attenzione alla qualità della vita di chi la vive ogni giorno. Il futuro di Albissola Marina non può essere lasciato all’improvvisazione. Serve una strategia chiara, coerente e all’altezza del valore della nostra città".