"Il Futuro di Alassio Sei Tu" e "Insieme per Crescere": le due liste del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi (FOTO)

Mercoledì scorso la presentazione delle liste e dei programmi presso l'aula magna dell'Istituto Salesiano di Alassio; giovedì mattina le elezioni, nel pomeriggio l'ufficializzazione degli eletti. E' entrato nel vivo il Consiglio Comunale Ragazzi fortemente voluto dall'Assessore agli Affari Legali, Franca Giannotta.

"Dall'ultimo incontro, nel novembre scorso - spiega Giannotta - le classi della scuola primaria e secondaria​ degli istituti alassini che hanno aderito al progetto hanno iniziato un percorso condiviso per la creazione di due liste e dei relativi programmi di "governo". Già allora rimasi sorpresa per la puntualità delle proposte e delle sensibilità ambientali e sociali. Confesso di aver avuto una certa curiosità di leggere i loro programmi".

Due dicevamo le liste "Il Futuro di Alassio sei tu"con un logo che richiama Adelasia sulla Torre di Vegliasco ma anche con una bicicletta che sembra girare intorno allo stemma, e "Insieme per Crescere" con uno scudo nel quale divisi dal tricolore figurano due braccia forti e muscolose.

Il tetto del Palasport, il campetto esterno e uno sfruttamento intensivo del Palalassio, una pista ciclabile, ma anche l'installazione di distributori d'acqua e detersivi per una riduzione della plastica, aumentare il numero dei cestini; giornate per la pulizia di spiagge e boschi, maggiori occasioni di incontro per i giovani che proprio attraverso gli eventi potrebbero finanziare iniziative e progetti: questi i temi di "Il Futuro di Alassio sei Tu".

Meno plastica, più sport, giornate per assistere le persone in difficoltà e soprattutto la "Banca del Tempo" nella quale ognuno possa mettere a disposizione un proprio talento e la propria disponibilità per instaurare "un rapporto più solido eliminando la discriminazione" nel programma di "Insieme per Crescere".Al termine dello scrutinio dei voti conquista la prima tornata elettorale del Consiglio Comunale Ragazzi la lista "Il futuro di Alassio sei tu" che ha ottenuto 50 voti contro i 34 di "Insieme per crescere".E sarà una donna il primo sindaco della "Città dei ragazzi": Vera Francato della II A delle scuole medie statali, ha infatti ottenuto 31 preferenze sui 50 voti andati alla lista. Starà a lei aprire il primo Consiglio e presentare il suo programma di governo ufficialmente.