Finale, la ricostruzione 3D di Castel Gavone presentata dal MUDIF

Nell’ambito del progetto per la creazione del Museo Diffuso del Finale – MUDIF, è stata realizzata ed è ora visibile sul sito www.mudifinale una ricostruzione 3D di Castel Gavone, la splendida dimora fortificata dei marchesi Del Carretto.

In questo momento in cui non è possibile visitare questo monumento, le ricostruzioni virtuali consentono di rivivere le vicende storiche del castello e si può capire attraverso la sequenza di immagini come sia nato e si sia sviluppato, ad iniziare dalla fantomatica “caminata” marchionale di XII secolo, nota solo dalle fonti scritte.

Il racconto prosegue attraverso la ricostruzione delle varie fasi, che portarono alla progressiva crescita del castello ed al potenziamento delle sue difese, per concludersi con la distruzione genovese del 1715. Il video 3D è stato realizzato da ETT, la nota azienda genovese leader nel campo delle tecnologie digitali applicate alla valorizzazione e comunicazione dei beni culturali.

Il progetto MUDIF, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, prevede inoltre la valorizzazione dell’area di Castel Gavone con nuovi interventi da parte del Comune di Finale Ligure. Essi prevedono la messa in opera di nuovi eleganti cancelli lungo le vie di accesso al sito archeologico e la sostituzione di alcune barriere di protezione per un miglioramento dell’immagine e della sicurezza dell’area. Ci si augura che presto molti visitatori possano tornare ad ammirare la torre dei diamanti e gli altri ambienti di questo grande e suggestivo monumento.