Accoltella colleghi e dà fuoco agli uffici: paura nel porto di Finale Ligure (FOTO e VIDEO)

Paura questa mattina nel porto turistico di Finale Ligure. Un uomo, pare di 58 anni, per cause ancora in via di accertamento, ha accoltellato tre persone. Poi ha dato fuoco agli uffici.

Immediato è scattato l'allarme. Le fiamme sono divampate all'interno dell'ufficio di Finale Ambiente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i militi dell'emergenza sanitaria, l'automedica, la polizia locale e i carabinieri.

Stando alle prime ricostruzioni, il colpevole, un uomo nato nel 1962, dopo aver ricevuto nei giorni scorsi una lettera di richiamo da parte dell'azienda si sarebbe recato negli uffici del porto di Capo San Donato e avrebbe aggredito i colleghi presenti in quel momento nella palazzina, alla quale ha poi appiccato l'incendio.

Nel tentativo di fuga l'uomo è stato inseguito da due delle persone ferite e poi fermato con l'aiuto dei carabinieri della locale stazione, i quali hanno poi provveduto al tentativo di salvataggio di un ultimo ferito rimasto all'interno della palazzina in fiamme, grazie alla freddezza di un militare che ha rotto un infisso e lo ha ricoperto con la schiuma dell'estintore mentre sul posto si stavano recando le squadre dei Vigili del fuoco.

Nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita, il colpevole in questi minuti si trova a disposizione delle Autorità giudiziarie e sarà ascoltato per chiarire la vicenda.

"Alcune persone sono in ospedale e destano preoccupazione. Alcune feriti da arma da taglio. Altre intossicate. I danni sono evidenti. La sede è stata pesantemente danneggiata. Si tratta di un fatto gravissimo. Un atto criminale" commenta il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli.

Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine.