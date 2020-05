Beneficiari del reddito di cittadinanza impiegati come steward sulle spiagge libere. Toti: "Hanno un reddito pagato con le tasse degli italiani, si rendano utili"

"Chi prende il reddito di cittadinanza e si rende utile non fa male né a se stesso né al paese, vale per le spiagge e sarebbe stato opportuno anche per le campagne e in generale. Hanno un reddito pagato dalle tasse degli italiani e quindi è giusto che quando c'è bisogno, come i lavori socialmente utili, si rendano utili".

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti è intervenuto ai Rai News24 entrando nel merito della possibilità per i percettori di reddito di cittadinanza di essere impiegati come steward sulle spiagge libere comunali.

Questa la proposta messa in campo dall'ufficio di presidenza di Anci Liguria con le sue linee guida, ai quali potrebbero aderire anche altre regioni.

Per evitare gli assembramenti dovranno "dirigere il traffico", probabilmente tramite una app, contribuendo a rendere sicure le ore trascorse al mare.

Una proposta che però i comuni possono anche non condividere optando per altre soluzioni appoggiando per esempio ai titolari di concessioni demaniali marittime, agli operatori economici disponibili o associazioni già presenti, tramite volontariato civico e/o di protezione civile oppure con l'ausilio di personale dipendente comunale o steward di ditte private.

In Liguria i percettori del reddito potrebbero così essere precettati dalla Regione Liguria e poi le amministrazioni comunali decideranno se e come impiegarli.