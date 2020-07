Albenga, auto contro scooter in via Mazzini: centauro al Santa Corona

Scontro tra auto e moto questa mattina, intorno alle 12, in pieno centro città ad Albenga, all'incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e via Mazzini.

Stando a quanto riferito, una Nissan Micra nel tentativo di immettersi su via Mazzini non si sarebbe accorta, dopo aver rispettato in un primo momento lo stop, del sopraggiungere del mezzo a due ruote, il quale è rovinato sulla vettura appena ripartita.

Il centauro è stato soccorso dai militi della Croce Bianca e trasportato poi al S. Corona, pare in condizioni non gravi. Nessuna conseguenza invece per l'anziano autista della Micra.

Il sinistro è stato rilevato dalla Polizia Locale coadiuvata da una pattuglia dei Carabinieri di Albenga.