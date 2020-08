Nuovamente in funzione la casetta dell’acqua di Cengio Bormida

"Chiusa durante il periodo più difficile dell’emergenza sanitaria da COVID-19 per disposizioni del gestore (Alpiclima Srl), l’Amministrazione Comunale ha trovato l’accordo con l’attuale gestore della casetta dell’acqua di Cengio Genepro (Ermellino Snc) che ne ha rilevato la gestione uniformando dunque l’erogazione del servizio in capo ad un unico gestore, con un’unica tessera valida in entrambe le casette” spiegano.