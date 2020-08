Questa mattina la cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Blu al porto di Andora

"La Bandiera Blu sventola anche quest'anno sul porto di Andora. Una conferma importante, frutto del lavoro della nostra azienda pubblica A.M.A. e di quanti, oggi come ieri, hanno lavorato, per migliorare i servizi a diportisti e turisti. Stiamo operando per fare in modo che sventoli anche sulle spiagge di Andora grazie alla posa dei tubi per la depurazione sotto la futura pista ciclabile. A breve partiranno anche i bandi per le opere a terra del porto". Così il sindaco Mauro Demichelis alla cerimonia ufficiale di consegna del vessillo da parte della FEE, rappresentata dall'avvocato Francesco Bruno, già sindaco di Andora e per cinque anni alla guida dell'A.M.A. oggi presieduta dall' avvocato Fabrizio De Nicola che ha sottolineato la buona stagione che sta vivendo l'approdo andorese.