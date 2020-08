Celle, una parte dell'arenile in concessione al Club Nautico ai clienti degli alberghi? Sindaco Mordeglia: "Ci abbiamo pensato ma non è fattibile al 99%"

"Prima di ferragosto abbiamo pensato darlo in uso per le due settimane finali di agosto agli alberghi, ma difficilmente si realizzerà al 99% perché, oltre alle tempistiche ristrette, gli albergatori avrebbero difficoltà nel gestire la spiaggia".

Il sindaco di Celle Caterina Mordeglia ha commentato così la pec inviata dal comune il 3 agosto al presidente dell'associazione Club Nautico Marco Borsani in merito al rilascio immediato dell'arenile in concessione a favore degli albergatori in difficoltà con i posti in spiaggia per i clienti.

Nella pec era stato specificato che il club nautico poteva continuare ad avere a disposizione la struttura sopraelevata e le cabine oltre ad fascia di arenile di due metri a confine con il vicino stabilimento balneare.

"Nella convenzione c'è scritto che se l'amministrazione aveva bisogno poteva riavere l'arenile - ha continuato la prima cittadina - La concessione scade al 31 dicembre ed era già stata prorogata un anno, nel frattempo lavoreremo come definire questo spazio pensando ad un servizio collettivo diverso.

Lo scorso 14 agosto il Club Nautico aveva lanciato l'allarme della chiusura, preoccupato per il futuro delle attività dell'associazione che potrebbero proseguire però nel porticciolo turistico di Cala Cravieu.

Il Club aveva comunque preparato una petizione per scongiurare la chiusura, oltre alla richiesta di condividere il post dalla pagina Facebook oppure scrivere una mail al sindaco.