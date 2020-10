Salta la fiera di Santa Lucia a Savona, assessore Zunato: "Un cluster in città paralizzerebbe il centro storico sotto Natale"

"La fiera è molto frequentata e pensare di contenere gli assembramenti con il contingentamento è impossibile soprattutto con tutte le vie d'accesso presenti".

L'assessore al commercio Maria Zunato è intervenuta in merito alla sospensione della storica fiera di Santa Lucia prevista come sempre il 13 dicembre ma che quest'anno visti la risalita dei contagi per il Coronavirus è stata stoppata dall'amministrazione tra le polemiche degli ambulanti, soprattutto del presidente dell'Ansa Confesercenti Giulio Rossi (Leggi QUI).

"Siamo in un momento difficile per intero paese dove sono state chiuse con un provvedimento nazionale molte attività - ha continuato Zunato - La preoccupazione maggiore è che non si venga a creare un cluster in città e ciò significherebbe bloccare e paralizzare totalmente il centro storico sotto Natale".

"È stata una decisione sofferta perché sappiamo le difficoltà delle attività ma non siamo nelle condizioni di autorizzare una fiera che è l'eccellenza dell'assembramento - continua l'assessore - Credo che un cittadino con buon senso si renda conto delle difficoltà oggettive. In giunta abbiamo valutato attentamente ogni soluzione alternativa e secondo le relazioni degli uffici abbiamo deciso di sospenderla".

"Siamo stati i primi ad aprire il mercato del lunedì, trovando anche una soluzione per l'area dei fioristi, ma in questo cosa era l'unica scelta. Era necessario comunicare in tempo utile l'assunzione di responsabilità agli operatori, bisogna tutelare la salute pubblica" prosegue Maria Zunato.

A rischio anche la corsa dei Babbi Natale che si svolge sempre qualche giorno prima della festività e che, anche in quel caso, porta molti savonesi a raggrupparsi creando assembramenti.